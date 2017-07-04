"Почта России" намерена создать платёжную систему

"Почта России" планирует создать платёжную систему. Как сообщает "Интерфакс" , соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Заявка стоимостью 1,418 млрд рублей размещена на "выполнение работ по развитию прикладного программного обеспечения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, создание связанного платежного функционала (платежной системы), а также оказание услуг по сопровождению их прикладного программного обеспечения". Из этой суммы около 400 млн рублей направят на развитие платёжной системы, около 1 млрд – на развитие системы ГИС ЖКХ.

Как сообщили изданию в пресс-службе "Почты России", система позволит оплачивать штрафы, налоги, доставку посылок, коммунальные и другие услуги. Её планируют создать до середины 2018 года. Заявки от претендентов на выполнение контракта принимаются до 21 июля, а 9 августа подведут итоги.