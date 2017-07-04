"Почта России" намерена создать платёжную систему
"Почта России" планирует создать платёжную систему. Как сообщает "Интерфакс"
, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.
Заявка стоимостью 1,418 млрд рублей размещена на "выполнение работ по развитию прикладного программного обеспечения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, создание связанного платежного функционала (платежной системы), а также оказание услуг по сопровождению их прикладного программного обеспечения". Из этой суммы около 400 млн рублей направят на развитие платёжной системы, около 1 млрд – на развитие системы ГИС ЖКХ.
Как сообщили изданию в пресс-службе "Почты России", система позволит оплачивать штрафы, налоги, доставку посылок, коммунальные и другие услуги. Её планируют создать до середины 2018 года. Заявки от претендентов на выполнение контракта принимаются до 21 июля, а 9 августа подведут итоги.
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