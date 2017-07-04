Калининградский Фонд поддержки предпринимательства будет бесплатно обучать бизнесменов

Калининградский Фонд поддержки предпринимательства запустил бесплатные обучающие программы для малого и среднего бизнеса. Об это сообщает пресс-служба регионального правительства.

Программы будут помогать предпринимателям вести бизнес в кризисной среде и готовиться к экспансии на рынках. Первые семинары прошли в Багратионовске, Калининграде и Черняховске. Их темой была управленческая обратная связь.

"Планируется 16 аналогичных встреч и запуск девяти больших образовательных программ разной направленности: как финансовые, управленческие, маркетинговые, так и прикладные программы по технологиям производства из животного сырья, растительного сырья и даже программы, направленные на получение знаний по охране труда и пожарной безопасности", – отметила глава Фонда поддержки предпринимателей Елена Полейко.

Полейко отметила, что регулярные семинары будут проходить до конца 2017 года. В рамках обучения выступят представители успешных проектов из различных секторов экономики.