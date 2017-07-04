Парусный спорт и фитнес-битва: пять калининградских организаций получили гранты на работу с молодёжью

Пять калининградских некоммерческих организаций получили гранты на профилактику асоциальных явлений в молодёжной среде в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Всего пять НКО получили 630 тыс. рублей. Н?а эти деньги они будут проводить мероприятия по организации позитивной занятности молодёжи, формированию здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений. Основная аудитория выбранных проектов –молодёжь от 14 до 30 лет.

Грант получил спортивно-патриотический клуб "Славянин" с проектом "Выбор сильных". Он направлен на работу с людьми, ведущими асоциальный образ жизни и с подростками, состоящими на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Авторы проекта займутся профилактикой употребления психоактивных веществ и созданием возможностей для интересной деятельности. На это клуб получил 197 тыс. рублей.

108 тыс. рублей получила "Ассоциация развития спорта "Знаменск". На эти деньги НКО реализует проект "Спорт для всех", в рамках которого в Знаменске появится пространство для летних спортивных мероприятий. Такую же сумму выделили "Российскому союзу молодёжи" с проектом "Олимп 2017".

Сумму в размере 108 тыс. рублей получил и парусный клуб "Кёнигсберг". Он реализует проект по привлечению молодёжи к парусному спорту. В программу войдёт "Фестиваль парусных видов спорта" с бесплатными мастер-классами и занятиями для подростков в трудной жизненной ситуации. Такой же грант предоставили организации "Центр поддержки гражданских инициатив "Есть идея": она реализует проект "Калининградская фитнес-битва". В рамках проекта будут проводить бесплатные тренировки на открытых площадках и встречи с тренерами.