Госдума: риск энергетической изоляции Калининградской области очень высок

Риск энергетической изоляции Калининградской области не исключён, поэтому вопрос энергобезопасности сейчас крайне актуален. Об этом во вторник, 4 июля, в ходе рабочего визита в регион заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

"К сожалению, русофобия в Европе ещё не кончилась. Процессы эти продолжаются, и риски работы в изолированном режиме очень высокие. Сегодня в случае выхода прибалтийских стран из нашей системы пропадёт возможность транзита электроэнергии. Эта проблема должна в ближайшее время быть решена", – пояснил Завальный.

Он добавил, что в странах Евросоюза сейчас активно ведётся работа по созданию независимой от России системы энергообеспечения.

"То есть у участников взаимная опасность... Надеюсь, что этого не случится, но в то же время мы должны быть от этого застрахованы и защищены", – заключил депутат.