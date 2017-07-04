Госдума: риск энергетической изоляции Калининградской области очень высок

Риск энергетической изоляции Калининградской области не исключён, поэтому вопрос энергобезопасности сейчас крайне актуален. Об этом во вторник, 4 июля, в ходе рабочего визита в регион заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
"К сожалению, русофобия в Европе ещё не кончилась. Процессы эти продолжаются, и риски работы в изолированном режиме очень высокие. Сегодня в случае выхода прибалтийских стран из нашей системы пропадёт возможность транзита электроэнергии. Эта проблема должна в ближайшее время быть решена", – пояснил Завальный.
Он добавил, что в странах Евросоюза сейчас активно ведётся работа по созданию независимой от России системы энергообеспечения.
"То есть у участников взаимная опасность... Надеюсь, что этого не случится, но в то же время мы должны быть от этого застрахованы и защищены", – заключил депутат.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.