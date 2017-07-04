Сеть отелей Hilton планирует построить в Калининградской области гостиницы в ближайшие пять лет
Гостиничная сеть Hilton Hotels & Resorts в ближайшие пять лет планирует построить гостиницы в Калининграде и области. Об этом во вторник, 4 июля, журналистам сообщил председатель комитета архитектуры и строительства горадминистрации Артур Крупин.
Чиновник отмечает, что речь идёт о нескольких объектах как в Калининграде, так и в области.
"Они видят здесь для себя перспективу, детали строительства по количеству и местоположению пока не обсуждали", — отметил Крупин.
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