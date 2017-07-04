Каждый десятый россиянин хочет уехать за границу на ПМЖ

Большинство россиян хотело бы остаться жить на родине, однако достаточно велик процент тех, кто хотел бы переехать в другое государство. Таковы результаты опроса ВЦИОМ

Каждый десятый житель страны хотел бы покинуть Россию навсегда. Из них 17% планируют сделать это в течение ближайшего года-двух, 12% — через три-пять лет, ещё столько же — через десятилетие или позже. 43% выразили это желание абстрактно, без конкретных планов.



Среди них каждый пятый копит деньги на переезд, столько же собирает информацию о стране нового места жительства и учит иностранный язык, 15% консультируются с теми, кто уже покинул Россию. 33% при этом привлекает более высокий уровень жизни в другой стране, 15% — социальная защищённость, 13% бегут от нынешней российской политики. На первом месте у тех, кто хочет переехать, по привлекательности стоит Германия, на втором — США, на третьем — Австралия. Также в пятёрку входят Италия и Англия.



Однако 89% опрошенных скорее желали бы остаться на родине. При этом практически каждый четвёртый отмечает, что людей, желающих переехать, за последние несколько лет стало больше, а треть респондентов наблюдает обратную тенденцию.