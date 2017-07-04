В Калининград не пустили 28 тонн рыбного фарша из Индии

Специалисты Россельхознадзора не пустили в Калининградскую область 28 тонн рыбного фарша из Индии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При проверке партии мороженого фарша сурими выявили несоответствие номера пломбы на ветеринарном сертификате и фактического номера пломбы на контейнере. Выпуск груза приостановили до получения разъяснений от государственной ветеринарной службы Индии.