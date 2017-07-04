В Калининград не пустили 28 тонн рыбного фарша из Индии
Специалисты Россельхознадзора не пустили в Калининградскую область 28 тонн рыбного фарша из Индии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
При проверке партии мороженого фарша сурими выявили несоответствие номера пломбы на ветеринарном сертификате и фактического номера пломбы на контейнере. Выпуск груза приостановили до получения разъяснений от государственной ветеринарной службы Индии.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.