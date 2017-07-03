В Центре развития одарённых детей открылась летняя физико-математическая школа

В понедельник, 3 июля, в Центре развития одарённых детей начала свою работу летняя профильная физико-математическая школа (ЛФМШ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Сообщается, что на протяжении десяти дней ребята со всего региона будут решать олимпиадные задачи по математике и физике. Детям также выделят время на занятия творчеством, работу над своими долгосрочными проектами, обучение танцам, актерскому мастерству и спортивному ориентированию.

"Качественное физико-математическое образование необходимо каждому для успешной жизни в современном мире. Социально-экономическое и финансовое благополучие зависят от математической грамотности. Впереди десять дней активной работы и образовательной подготовки. Полученными за смену знаниями вы не раз воспользуетесь, если будете участвовать в профильных олимпиадах различного уровня", — сказала врио министра образования Калининградской области Светлана Трусенёва.

В пресс-службе также отметили, что с юными математиками и физиками пообщается известный журналист, телеведущий, писатель, лауреат многих фестивалей авторской песни, бывший знаток игры "Что? Где? Когда?", участник "Своей игры" и Брэйн-ринга Борис Бурда. Встреча запланирована на понедельник, 10 июля.