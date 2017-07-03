+17 °C
днем
+13 °C
ночью
03 июля 2017 г. 23:49
64 406 пользователей
за 24 часа на сайте
59.26 +0.33
Курс ММВБ на 03 июля 2017, 23:00
67.33 +0.02
Курс ММВБ на 03 июля 2017, 23:00
15.86 +0.16
Курс ЦБ на 04 июля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

В Центре развития одарённых детей открылась летняя физико-математическая школа

22:05
  496 0
Архив Клопс.Ru
В понедельник, 3 июля, в Центре развития одарённых детей начала свою работу летняя профильная физико-математическая школа (ЛФМШ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области. 
 
Сообщается, что на протяжении десяти дней ребята со всего региона будут решать олимпиадные задачи по математике и физике. Детям также выделят время на занятия творчеством, работу над своими долгосрочными проектами, обучение танцам, актерскому мастерству и спортивному ориентированию.
 
"Качественное физико-математическое образование необходимо каждому для успешной жизни в современном мире. Социально-экономическое и финансовое благополучие зависят от математической грамотности. Впереди десять дней активной работы и образовательной подготовки. Полученными за смену знаниями вы не раз воспользуетесь, если будете участвовать в профильных олимпиадах различного уровня", — сказала врио министра образования Калининградской области Светлана Трусенёва.
 
В пресс-службе также отметили, что с юными математиками и физиками пообщается известный журналист, телеведущий, писатель, лауреат многих фестивалей авторской песни, бывший знаток игры "Что? Где? Когда?", участник "Своей игры" и Брэйн-ринга Борис Бурда. Встреча запланирована на понедельник, 10 июля.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Калининградские власти намерены построить на Правой набережной жилой квартал и разбить парк
14:28
  5120 5
Калининградские власти намерены построить на Правой набережной жилой квартал и разбить парк
В Калининграде пропал девятилетний мальчик, нужна помощь добровольцев для поисков (обновлено)
Фото горячей новости
21:55
  3788 0
Прилучный поздравил калининградских сотрудников ГИБДД с Днём Госавтоинспекции
Фото горячей новости
18:34
  4210 0
Взяли под стражу в зале суда: в Калининграде получила срок главбух горбольницы №2, похитившая из бюджета 12 млн
Фото горячей новости
16:38
  4927 0
На ул. Невского обнаружили тело женщины
Фото горячей новости
16:02
  8831 0

Лента новостей

Картинка
В торговом порту Калининграда больше года хранятся 2500 бочек с токсичным содержимым
22:10
  674 0
Картинка
В Центре развития одарённых детей открылась летняя физико-математическая школа
22:05
  496 0
Картинка
Выпускник БГАРФ вернул в Калининград рынду с "Крузенштерна" (фото)
21:24
  2289 1
Картинка
В этом году региональные власти практически в 80% случаев отказали при выдаче разрешений на строительство
21:10
  803 0

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Елаев
член областной избирательной комиссии
Не было никогда и вот опять: как в сентябре будут выбирать губернатора
  3093 0
Фото автора
Анастасия Кондратьева
главный редактор Клопс.Ru
Если у тебя нет сердца и совести — не ходи просто в медики, а?
  7606 4
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo