Выпускник БГАРФ вернул в Калининград рынду с "Крузенштерна" (фото)
Фото: Балтийская Государственная Академия рыбопромыслового флота
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Музей истории самого известного парусника Калининграда получил раритетную рынду барка Padua, так до 1946 года назывался "Крузернштерн". Об этом сообщили в пресс-службе БГАРФ
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Раритет некогда принадлежал отцу судового механика из Риги Игоря Зайцева, "страстному собирателю всяческих вещей с историей". Колокол долго хранился семьёй, оказавшись среди вещей в гараже.
"Поначалу рынду решили передать в Россию через Посольство России в Латвии. Связались с представителями, объяснили суть вопроса и даже привезли экспонат. Но уклончивые и невнятные ответы "возможно, подумаем, когда-нибудь с оказией" не внушали доверия и оптимизма", — сообщила пресс-служба академии. Перевезти рынду в Калининград вызвался Михаил Харитонов.
"Страшно представить, что могло быть, если какой служака решил проявить сверхбдительность", — по словам Михаила, он перевозил рынду без разрешений в автомобиле на свой страх и риск. Передать экспонат в музей пришли также два сына Михаила Харитонова, Михаил и Илья.
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