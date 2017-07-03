Выпускник БГАРФ вернул в Калининград рынду с "Крузенштерна" (фото)

Раритет некогда принадлежал отцу судового механика из Риги Игоря Зайцева, "страстному собирателю всяческих вещей с историей". Колокол долго хранился семьёй, оказавшись среди вещей в гараже.

"Поначалу рынду решили передать в Россию через Посольство России в Латвии. Связались с представителями, объяснили суть вопроса и даже привезли экспонат. Но уклончивые и невнятные ответы "возможно, подумаем, когда-нибудь с оказией" не внушали доверия и оптимизма", — сообщила пресс-служба академии. Перевезти рынду в Калининград вызвался Михаил Харитонов.

"Страшно представить, что могло быть, если какой служака решил проявить сверхбдительность", — по словам Михаила, он перевозил рынду без разрешений в автомобиле на свой страх и риск. Передать экспонат в музей пришли также два сына Михаила Харитонова, Михаил и Илья.