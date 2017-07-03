В этом году региональные власти практически в 80% случаев отказали при выдаче разрешений на строительство

С начала 2017 года региональные власти практически в 80% случаев отказали при выдаче разрешений на строительство. Об этом пишет "РБК Калининград" , в понедельник, 3 июля.

Как сообщает издание, ссылаясь на данные пресс-службы регионального правительства, в этом году в адрес Агентства поступило 503 заявления. При этом выдано всего 68 разрешений на строительство.

"Продлён срок действия 98 разрешений на строительство, внесены изменения в 17 разрешений на строительство", — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается также, что за январь-май 2017 года Агентство разрешило ввести в эксплуатацию 24 объекта из 140 заявленных. Главными причинам отказов стали отсутствие комплекта документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, несоответствие построенного объекта проектной документации.

"Следует отметить, что в количество отказов в выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию вошли порядка 30% случаев, при которых заявителем не представлены документы, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации, т.е. оказать государственную услугу в принципе не представляется возможным", — цитирует РБК Калининград пресс-службу правительства области.