В этом году региональные власти практически в 80% случаев отказали при выдаче разрешений на строительство

С начала 2017 года региональные власти практически в 80% случаев отказали при выдаче разрешений на строительство. Об этом пишет "РБК Калининград"
, в понедельник, 3 июля.
Как сообщает издание, ссылаясь на данные пресс-службы регионального правительства, в этом году в адрес Агентства поступило 503 заявления. При этом выдано всего 68 разрешений на строительство.
"Продлён срок действия 98 разрешений на строительство, внесены изменения в 17 разрешений на строительство", — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Отмечается также, что за январь-май 2017 года Агентство разрешило ввести в эксплуатацию 24 объекта из 140 заявленных. Главными причинам отказов стали отсутствие комплекта документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, несоответствие построенного объекта проектной документации.
"Следует отметить, что в количество отказов в выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию вошли порядка 30% случаев, при которых заявителем не представлены документы, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации, т.е. оказать государственную услугу в принципе не представляется возможным", — цитирует РБК Калининград пресс-службу правительства области.
Как ранее писал Клопс.Ru, в ноябре 2016 года депутаты Калининградской областной думы в четверг, 24 ноября, проголосовали за поправки
, согласно которым полномочия по выдаче разрешений на строительство переходят от муниципалитетов региональному правительству. С начала 2017 года эти обязанности исполняет Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области.
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