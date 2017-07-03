На стадионе "Балтика" прошёл детский футбольный турнир в поддержку Кубка конфедераций (фото)

В воскресенье, 2 июля, в Калининграде состоялся детский футбольный турнир в поддержку Кубка конфедераций-2017. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе городской футбольной школы "Юниор".
Эстафета "Турнира Континентов" состоялась на стадионе "Балтика". В соревнованиях участвовали дети 2011/2012 года рождения. Победителем стала сборная России, в серии пенальти обыгравшая в финале команду Мексики.
"Для поддержания атмосферы Кубка конфедераций дети были одеты в форму сборной, за которую они играли, а самые активные болельщики стилизовались под цвета стран-участниц, принесли с собой плакаты и атрибутику стран", — отметили в пресс-службе.
Отмечается, что при поддержке Российского футбольного союза серию турниров для детей в возрасте 3-14 лет проводят по всей стране. За звание чемпиона соревнуются восемь команд, каждая из которых представляет страны-участницы Кубка конфедераций. Всего в Турнире Континентов приняли участие более пяти тысяч детей и около 10 тысяч зрителей, говорится в сообщении.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.