На стадионе "Балтика" прошёл детский футбольный турнир в поддержку Кубка конфедераций (фото)

В воскресенье, 2 июля, в Калининграде состоялся детский футбольный турнир в поддержку Кубка конфедераций-2017. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе городской футбольной школы "Юниор".

Эстафета "Турнира Континентов" состоялась на стадионе "Балтика". В соревнованиях участвовали дети 2011/2012 года рождения. Победителем стала сборная России, в серии пенальти обыгравшая в финале команду Мексики.

"Для поддержания атмосферы Кубка конфедераций дети были одеты в форму сборной, за которую они играли, а самые активные болельщики стилизовались под цвета стран-участниц, принесли с собой плакаты и атрибутику стран", — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что при поддержке Российского футбольного союза серию турниров для детей в возрасте 3-14 лет проводят по всей стране. За звание чемпиона соревнуются восемь команд, каждая из которых представляет страны-участницы Кубка конфедераций. Всего в Турнире Континентов приняли участие более пяти тысяч детей и около 10 тысяч зрителей, говорится в сообщении.