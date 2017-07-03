Владимира Машкова не пустили в Одессу на съёмки продолжения сериала "Ликвидация"

Известный продюсер Сергей Члиянц написал в Facebook о запрете Владимиру Машкову въезжать на территорию Украины. Об этом сообщила "Российская газета"
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"Год назад старшие товарищи пригласили меня, наверное, как одессита, поучаствовать в съемках второй части фильма "Ликвидация". Я должен был подготовить и провести съемки в Одессе. Время, сами понимаете, непростое, и можно было ожидать всяческих непредвиденностей", — пишет продюсер продолжения фильма.
Съёмки популярного сериала "Ликвидация" должны были продлиться на второй сезон. По словам продюсера, местные власти и представители силовых структур поддерживали проект. Неожиданной неприятностью для всех стал запрет исполнителю главной роли въезжать на Украину.
"Какая же "Ликвидация" без Давида Гоцмана?! Итак: съемки сорваны. Большой бюджет фильма не потрачен в Одессе. Кинематографисты и артисты нашего города без хорошей работы, а сам город - без любимого фильма", — прокомментировал решение украинских властей продюсер.
"И вот теперь... почетный гражданин Одессы, легендарный Давид Гоцман, один из лучших актеров нашего времени, Владимир Машков, не имеет права сниматься в кино в Одессе. Можно ли вот так растоптать любовь сотен тысяч одесситов и миллионов граждан Украины? Эй, вы там, наверху!!! У вас есть другой Гоцман? Вы что, назло? Что вам сделал актер? Что думаете, одесситы?", — Члиянц напомнил, что Машков давно известен в Одессе как почётный гражданин города.
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