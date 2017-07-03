Прилучный поздравил калининградских сотрудников ГИБДД с Днём Госавтоинспекции
УМВД по Калининградской области / Instagram
Накануне Дня Госавтоинспекции, который отмечается в России 3 июля, актёр Павел Прилучный поздравил калининградских сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником и сфотографировался с ними на память. Об этом сообщается на официальной странице регионального управления МВД России в Instagram
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Как ранее сообщал Клопс.Ru, в Калининградской области проходят съёмки сериала
"Жёлтый глаз тигра". Это будет кинокартина о янтарном бизнесе. Павел Прилучный исполняет в сериале одну из главных ролей. Отмечается, что сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения в местах проведения съёмок.
Ранее актёр встретился с детьми-подопечными
благотворительного центра "Верю в чудо". В отделении неврологии Детской областной больницы Калининграда он встретился с подростками, с которыми поговорил про летние каникулы, их любимые занятия и учёбу.
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