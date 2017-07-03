В ФССП назвали среднюю сумму долга за ЖКХ в Калининградской области

В Федеральной службе судебных приставов назвали регионы России с самыми большими и маленькими задолженностями за ЖКХ. Об этом сообщает "ИА Regnum".
По состоянию на май 2017 года лидером по задолженностям стала Москва. Там на одно дело о взыскании в среднем приходится 62,6 тыс. рублей. На втором месте Ханты-Мансийский автономный округ, где средний размер долга составил 53,3 тыс. рублей. Замыкает тройку Камчатский край с 52,4 тыс. рублей.
Калининградская область вошла в тройку регионов с самыми низкими задолженностями. В среднем на одно взыскание приходится 11 тыс. рублей. Самый низкий показатель в Омской области – 8,9 тыс. рублей. Замыкает тройку Тува со средней задолженностью в 11,3 тыс. рублей.
За 2016 год общероссийская сумма задолженностей за коммунальные услуги, которые фигурируют в решениях о взыскании, выросла на 10%. Она составила 91,1 млрд рублей по четырём миллионам дел.
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