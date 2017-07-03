Под Зеленоградском нашли незаконную свалку, собственнику земли грозит штраф
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
Управление Росприроднадзора по Калининградской области завершило контрольно-надзорные мероприятия в отношении незаконной свалки в пос. Каменка Зеленоградского городского округа. Об этом сообщили в региональном отделении общественной организации "Зелёный фронт".
Свалку в пос. Каменка в мае 2017 года обнаружила группа мониторинга "Зелёного фронта". На огороженной территории складировались отходы различного класса опасности вперемешку с грунтом. По мнению экологов, грунт мог предназначаться для строительных работ.
В управлении Росприроднадзора сообщили, что ведомство провело контрольно-надзорные мероприятия и подтвердило факт расположения в пос. Каменка отходов. В адрес собственника участка направили уведомление о составлении протокола об административном нарушении по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ " Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления". Эта статья предполагает административный штраф до двух тыс. рублей для граждан и до 40 тыс. рублей для юридических лиц.
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