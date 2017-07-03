Опрос: россияне назвали самые коррумпированные сферы общества

Россияне назвали сферы и институты, которые, по их мнению, более всего коррумпированы. Результаты опубликовал ВЦИОМ



По мнению 27% респондентов, в России наиболее поражена коррупцией медицина. Каждый четвёртый отметил ГИБДД, 22% назвали сферу ЖКХ. Каждый пятый указал, что коррумпировано "всё общество в целом".



Кроме того, 18% назвали подверженной коррупции судебную систему, 17% — власть на местах, 16% — полицию, 12% — сферу образования.



Помимо этого, 7% отметили как наиболее коррумпированную сферу развлечений, по 6% — крупный бизнес и сферу торговли, по 5% — федеральную власть и парламент. По 3% отметили военкоматы, политические партии и СМИ.



Также предлагался ответ "Президент Путин", но его респонденты не выбрали.