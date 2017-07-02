В Британии мужчину, ударившего мусульманку по лицу беконом, посадили в тюрьму на полгода

В Великобритании 36-летнего мужчину, ударившего мусульманку по лицу куском беконом, посадили в тюрьму на полгода. Об этом пишет "РИА Новости"

Данное решение вынес Магистратский суд Хайбери Корнер. Инцидент случился на одной из улиц на севере Лондона, 8 июня. В заявлении полиции сказано, что британец Алекс Чиверс подошёл к женщине-мусульманке и её дочке и начал их оскорблять по религиозному признаку. Сообщается, что на мужчине была надета маска. Он ударил девочку по лицу куском бекона, при этом происходящее снимал на камеру друг Чиверса.

Злоумышленника осудили на 26 недель тюремного заключения за нападение и нарушение общественного порядка. Алекс Чиверс также должен заплатить пострадавшей мусульманке компенсацию в размере 115 фунтов.