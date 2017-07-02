Путин утвердил поправки в бюджет России на 2017 год

Президент России Владимир Путин утвердил поправки, согласно которым дефицит федерального бюджета снижен с 3,2% до 2,1% ВВП. Об этом сообщает РБК в воскресенье, 2 июля.

Согласно поправкам, расходы бюджета увеличиваются на 381,8 млрд. руб, до 16,602 трлн. руб. Возрастают и доходы на 1,191 трлн. руб., до 14,679 трлн. руб. При этом дефицит бюджета составляет 2,1% вместо ранее запланированных 3,2% ВВП. В денежном выражении это 1,9 трлн. руб. вместо 2,9 трлн. руб.

Снижается и процент прогнозируемой инфляции с 4% до 3,8%. При этом был повышен прогноз цен на нефть — с 40$ до 45,6$ за баррель.

Помимо этого из бюджета дополнительно выделено 10 млрд. рублей на поддержку сельского хозяйства и 25 млрд. рублей на докапитализацию Россельхозбанка. Более одного миллиарда рублей направляется в Крым. 900 млн. рублей — на финансирование автотрассы "Таврида". Ещё 210 млн. рублей — на обеспечение двух отделений вещания ВГТРК в Крыму и Севастополе, и пять млн. рублей — на завершение двух неигровых фильмов о Крыме.

Новые поправки снижают верхний предел внутреннего государственного долга России на 1,12 трлн. рублей. А верхний предел внешнего госдолга — на 1,8 млрд. рублей, до 51,8 млрд. рублей.