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За два дня калининградцы сдали в новые контейнеры лампочек больше, чем за шесть месяцев в 2016 году

16:25
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Архив Клопс.Ru
Всего за два дня калининградцы принесли в новые контейнеры для сбора опасных отходов, энергосберегающих лампочек больше, чем за полгода в 2016 году. Об этом в эфире программы "С добрым утром, Ярошук!" на радио "Комсомольская правда — Калининград" рассказал председатель регионального союза переработчиков отходов Святослав Лавриненко в пятницу, 30 июля.
 
"В пятницу-субботу мы установили первый контейнеры. Уже в понедельник проехался по ним наш специалист. С двух точек — на Октябрьском острове и на улице Колхозной мы собрали больше пятидесяти лампочек. Примерно столько же за полгода 2016 года сдали УК в специализированную компанию. То есть за два дня две точки перекрыли полугодовую норму сдачи прошлого года", — сообщил Лавриненко.
 
По его словам, на сегодняшний день несколько управляющих компаний заключили договоры на установку таких контейнеров. Пока обслуживание каждого контейнера обходится в 1,5 тысячи рублей ежемесячно, но по окончании года экологии эта сумма значительно вырастет. Однако для тех компаний, которые успели заключить договоры с союзом переработчиков в 2017 году, льготы будут действовать ещё некоторое время. 
 
Ранее сообщалось, что в Калининграде появились первые десять контейнеров для сбора ртутных энергосберегающих ламп и отработанных батареек. Члены регионального союза переработчиков отходов пообещали, что до конца года в городе появится порядка ста таких антивандальных контейнеров. 

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1 комментарий Правила комментирования

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Zyulia
Zyulia #
18:40
Уважаемая редакция, опубликуйте, пожалуйста, все адреса точек по сбору различного вида отходов. Включая пластиковую тару и макулатуру.
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