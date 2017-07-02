За два дня калининградцы сдали в новые контейнеры лампочек больше, чем за шесть месяцев в 2016 году

Всего за два дня калининградцы принесли в новые контейнеры для сбора опасных отходов, энергосберегающих лампочек больше, чем за полгода в 2016 году. Об этом в эфире программы "С добрым утром, Ярошук!" на радио "Комсомольская правда — Калининград"
рассказал председатель регионального союза переработчиков отходов Святослав Лавриненко в пятницу, 30 июля.
"В пятницу-субботу мы установили первый контейнеры. Уже в понедельник проехался по ним наш специалист. С двух точек — на Октябрьском острове и на улице Колхозной мы собрали больше пятидесяти лампочек. Примерно столько же за полгода 2016 года сдали УК в специализированную компанию. То есть за два дня две точки перекрыли полугодовую норму сдачи прошлого года", — сообщил Лавриненко.
По его словам, на сегодняшний день несколько управляющих компаний заключили договоры на установку таких контейнеров. Пока обслуживание каждого контейнера обходится в 1,5 тысячи рублей ежемесячно, но по окончании года экологии эта сумма значительно вырастет. Однако для тех компаний, которые успели заключить договоры с союзом переработчиков в 2017 году, льготы будут действовать ещё некоторое время.
Ранее сообщалось, что в Калининграде появились первые десять контейнеров
для сбора ртутных энергосберегающих ламп и отработанных батареек. Члены регионального союза переработчиков отходов пообещали, что до конца года в городе появится порядка ста таких антивандальных контейнеров.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.