За два дня калининградцы сдали в новые контейнеры лампочек больше, чем за шесть месяцев в 2016 году

Всего за два дня калининградцы принесли в новые контейнеры для сбора опасных отходов, энергосберегающих лампочек больше, чем за полгода в 2016 году. Об этом в эфире программы "С добрым утром, Ярошук!" на радио "Комсомольская правда — Калининград" рассказал председатель регионального союза переработчиков отходов Святослав Лавриненко в пятницу, 30 июля.

"В пятницу-субботу мы установили первый контейнеры. Уже в понедельник проехался по ним наш специалист. С двух точек — на Октябрьском острове и на улице Колхозной мы собрали больше пятидесяти лампочек. Примерно столько же за полгода 2016 года сдали УК в специализированную компанию. То есть за два дня две точки перекрыли полугодовую норму сдачи прошлого года", — сообщил Лавриненко.

По его словам, на сегодняшний день несколько управляющих компаний заключили договоры на установку таких контейнеров. Пока обслуживание каждого контейнера обходится в 1,5 тысячи рублей ежемесячно, но по окончании года экологии эта сумма значительно вырастет. Однако для тех компаний, которые успели заключить договоры с союзом переработчиков в 2017 году, льготы будут действовать ещё некоторое время.