Калининградский актёр, сыгравший графиню из "Пиковой дамы", получил приз за лучшую женскую роль

Актёр калининградского драмтеатра, сыгравший графиню из пушкинской "Пиковой дамы", получил приз за лучшую женскую роль на международном театральном фестивале "КОЛЯДА-РLAYS". Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Калининградского драматического театра.
Фестиваль проходил в Екатеринбурге с 20 по 30 июня. Актёры представили на суд зрителей и жюри спектакль "Тройкасемеркатуз".
"Пьеса Николая Коляды по мотивам пушкинской "Пиковой дамы" постановлена режиссёром Вячеславом Виттихом как трагифарс. Жюри отметило интересную трактовку современного драматургического материала. А работа артиста Алексея Переберина, исполнившего роль Графини, удостоена приза фестиваля "За лучшую женскую роль", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в международном фестивале современной драматургии "КОЛЯДА-РLAYS" калининградцы участвовали впервые. Всего было показано 38 спектаклей на восьми площадках города. На сцене выступили коллективы из Венгрии, Румынии, Сербии, Македонии, Казахстана и 22 городов России — от Калининграда до Уссурийска, добавили в пресс-службе Калининградского драмтеатра.
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