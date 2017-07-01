Россияне смогут проверить качество продуктов с помощью смартфона

С 1 июля все торговые предприятия России переходят на современные кассовые аппараты с функцией передачи данных в Федеральную налоговую службу. Об этом сообщает "Российская газета"

Теперь на чеках появятся QR-коды (чёрно-белые квадраты, в которых зашифрована информация). Эти коды помогут узнать, есть ли у ФНС информация о платеже. С помощью такого чека покупатель всегда сможет подтвердить приобретение товара и убедиться в легальности продавца. QR-код поможет считать мобильное приложение ФНС. Для считывания информации достаточно поднести изображение к камере телефона.

Кроме того, покупатель теперь может отказаться от бумажного чека. В цифровом виде его можно будет получить на смартфон или электронную почту. По мнению представителей ведомства, нововведение упростит хранение истории собственных чеков, отслеживание расходов на покупки, ведение электронного семейного бюджета или удобное прикрепление чеков к декларации по налоговому вычету.

К 29 июня ФНС зарегистрировала 850 тыс. новых кассовых аппаратов, что составило три четверти от актуального плана службы. Такое изменение призвано сделать сферу розничной торговли и услуг прозрачнее и удобнее для покупателя. Бизнесу же нововведение позволит убрать лишнюю отчётность. Всероссийской реформе предшествовал пилотный проект в Москве, Московской области, Калуге и Татарстане в 2014-2015 годах. Новый способ передачи данных был признан успешным.