В России запретили продажу пива в пластиковой таре объёмом более 1,5 литра
С 1 июля 2017 года в России вступил в силу закон, согласно которому запрещена розничная продажа пива в пластиковых тарах объёмом 1,5 и более литров. Об этом сообщает "Российская газета"
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За нарушение новых правил должностным лицам грозят штрафы от 100 до 200 тысяч рублей. Юридическим – от 300 до 500 тысяч рублей. При этом предусмотрена конфискация товара.
Как ранее писал Клопс.Ru, в правительство РФ заявили о введении полного запрета на производство
алкоголя в пластиковой таре объёмом более 1,5 литра с 1 января 2017 года. Эксперты считают, что производство этого вида напитка в пластиковой таре способствует большому спросу на него среди населения, так как пластик является одним из самых дешёвых материалов.
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