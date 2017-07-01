Калининградские зоозащитники получили разрешение на пикет против дельфинария

Калининградские зоозащитники проведут пикет против работы открывшегося в городе передвижного дельфинария. Об этом пишет "Комсомольская правда в Калининграде"

Защитники прав животных намерены привлечь внимание общественности к условиям содержания дельфинов. По их мнению, они неудовлетворительны.

"Приходите сами, зовите друзей и родных, рассказывайте знакомым о реальном положении живых существ в индустрии развлечений! Не оставайтесь в стороне! Вместе мы можем больше! Плакаты и листовки имеются, но если вы хотите сделать свой плакат или что-то еще - будет очень здорово!", – пишут организаторы.

Мэрия выдала разрешение на проведение пикета. Он пройдёт в 16:10 в воскресенье, 2 июля, у монумента землякам-космонавтам на проспекте Мира.