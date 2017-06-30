Алиханов планирует не допустить застройку жилыми домами ведомственных детских лагерей на побережье
Региональное правительство и депутаты облдумы хотят повлиять на судьбу земельных участков, на которых расположены детские оздоровительные лагеря, принадлежащие различным ведомствам. Об этом в пятницу, 30 июня, во время пресс-конференции в региональном парламенте рассказала спикер облдумы Марина Оргеева.
Оргеева рассказала, что в рамках недавней встречи депутатов и членов регионального правительства обсуждались настоящее и будущее нескольких ведомственных детских лагерей. В частности, речь шла о лагерях имени Александра и Зои Космодемьянских и имени Дзержинского, которые расположены в Светлогорске.
"Губернатором даны поручения более детального изучения использования загородных лагерей, которые ещё являются ведомственными. Его беспокоит, каким образом сложится их судьба. Очень важно сохранить эти объекты для использования в целях туризма или других направлений, но постараться максимально не застроить это побережье жилыми домами", — пояснила Оргеева.
В 2015 году судьбу двух названных лагерей уже обсуждали представители регионального отделения Общероссийского народного фронта и представители территориального управления Росимущества. Тогда решили, что оздоровительные центры будут восстанавливать
. Лагерь имени Александра и Зои Космодемьянских начали передавать в региональную собственность. Лагерь Дзержинского оставался в оперативном управлении УМВД по Калининградской области.
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