Суд признал незаконным строительство автомойки на Советском проспекте

Центральный районный суд Калининграда признал незаконным строительство автомойки на Советском проспекте. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает пресс-служба суда.



Признать строительство автомоечного комплекса незаконным и демонтировать строение потребовала женщина, живущая в частном доме на ул. Осетинской рядом со строящимся комплексом. Женщина решила, что автомойка нарушит её права на благоприятную окружающую среду, поскольку комплекс возводится на расстоянии менее 12 м от дома, треть которого она занимает. При этом работы ведутся с шести часов утра, и в процессе строительства питьевой колодец, расположенный на участке истицы, загрязняется сточными водами.



Суд установил, что застройщик эксплуатирует не соответствующую проекту автомойку на земельном участке на Советском проспекте в нарушение требований действующего законодательства — участок не предназначен для размещения такого объекта. Кроме того, ответчики не получили разрешение арендодателя на размещение автомоечного комплекса. При этом автомойка расположена на расстоянии менее семи метров от забора, ограждающего жилую застройку.



Суд счёл обоснованными требования истицы, признал незаконным строительство автомоечного комплекса, обязал ответчиков в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу демонтировать строение за счёт собственных средств. Решение не вступило в законную силу.