Мясокомбинат ООО "Поречье" оштрафовали на 130 тыс. рублей за утечку сточных вод в канал
Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура оштрафовала ООО "Поречье" за нарушение требований природоохранного законодательства при осуществлении деятельности по производству, переработке и обработке мясных продуктов в Правдинском районе. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщается на сайте прокуратуры Калининградской области.
Установлено, что предприятие в процессе своей деятельности для целей сброса сточных вод пользуется водным объектом — каналом АЛ-25-1. В декабре 2016 года ООО "Поречье" перекрыло трубу, идущую в этот канал. Однако в апреле текущего года природоохранная прокуратура установила факт утечки сточных вод из затампонированной трубы. При анализе сточных вод, отобранных в ходе проверки, выявлено превышение норматива предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по ряду показателей.
Кроме того, прокуратура установила, что предприятие выбрасывает в воздух вредные вещества со значительным превышением утверждённых нормативов.
Региональное министерство природных ресурсов и экологии за совершение административных правонарушений в области охраны природы оштрафовало по постановлениям прокурора предприятие на 130 тысяч рублей. Руководитель оштрафован на 15 тысяч рублей.
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