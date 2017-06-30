Приюту для диких животных "Клюквенное" требуется рыба

Приют-передержка для диких животных "Клюквенное" под Калининградом просит помощи рыбой. Об этом сообщается на странице приюта "ВКонтакте"



На попечении волонтёров сейчас находятся четыре аиста, несколько маленьких чаек, а также три лебедёнка, которые питаются рыбой. Помимо этого, есть и другие животные, которым необходима рыба в рационе. В день один только аист съедает 10 кг рыбы. В таких объёмах приют не может себя обеспечить и просит помощи.