Приюту для диких животных "Клюквенное" требуется рыба
Приют-передержка для диких животных "Клюквенное" под Калининградом просит помощи рыбой. Об этом сообщается на странице приюта "ВКонтакте"
.
На попечении волонтёров сейчас находятся четыре аиста, несколько маленьких чаек, а также три лебедёнка, которые питаются рыбой. Помимо этого, есть и другие животные, которым необходима рыба в рационе. В день один только аист съедает 10 кг рыбы. В таких объёмах приют не может себя обеспечить и просит помощи.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.