В Светлогорске собирают деньги на строительство нового храма
Власти Светлогорска выделили земельный участок под строительство православного храма в честь преподобного Сергия Радонежского. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщается на официальном сайте муниципального района.
Место строительства определено недалеко от старого кладбища. Ведутся подготовительные работы. По благословению архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима зарегистрирован православный приход.
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