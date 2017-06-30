В Светлогорске собирают деньги на строительство нового храма

Власти Светлогорска выделили земельный участок под строительство православного храма в честь преподобного Сергия Радонежского. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщается на официальном сайте муниципального района.



Место строительства определено недалеко от старого кладбища. Ведутся подготовительные работы. По благословению архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима зарегистрирован православный приход.