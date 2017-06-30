В 2017 году темпы ввода жилья в Калининградской области снизились на 50%
В январе — мае темпы ввода жилья в Калининградской области снизились почти на 50%. Такие данные содержатся в Едином реестре застройщиков, сообщает РБК
.
Снижение составило 49,76%. За первые пять месяцев в регионе введено в эксплуатацию 233,4 тыс. кв.м жилья, за тот же период 2016-го — 464,6 тыс. кв.м. Калининград находится на 27-м месте среди 85 регионов России.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.