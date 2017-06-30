В Нивенском ликвидировали несанкционированную свалку (фото)

В посёлке Нивенское Багратионовского городского округа ликвидировали крупную несанкционированную свалку, которую ранее обнаружили активисты-экологи. Об этом Клопс.Ru сообщили в межрегиональной экологической общественной организации "Зелёный Фронт".



Как рассказали в организации, ещё в мае "Зелёный Фронт" выявил на территории Нивенского три крупные свалки отходов, о чём сообщил в администрацию муниципального образования. Позже активисты совместно с МУП "Чистота" провели субботник по санитарной очистке территории и даже демонтировали несанкционированные рекламные объявления на деревьях.