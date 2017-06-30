В Роспотребнадзоре озвучили результаты исследования безопасности калининградских пляжей
В Калининградской области исследовали 12 проб почвы, собранной на пляжах региона. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Как отмечают в ведомстве, все пробы соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.
Кроме того, было отобрано 18 проб воды в купальных водоёмах города в 15 пляжных зонах на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели: на Голубых озёрах (Ближнем и Дальнем), озёрах Пелавском и Карповском в Калининграде, на пляжах Балтийского моря в Светлогорске, Зеленоградске, Пионерском, Янтарном, на городском пляже в Мамоново, в Полесском канале, озере Домашнем Гусевского района, озере Виштынец и других. Эти пробы тоже соответствуют гигиеническим нормативам.
Организовано повторное исследование воды в реке Шешупе Краснознаменского района, ранее небезопасной в эпидемическом отношении, по его результатам отклонений от гигиенических нормативов по микробиологическим показателям не установлено.
В управлении напомнили, что купание в несанкционированных местах небезопасно в эпидемиологическом отношении, так как высок риск заражения инфекционными заболеваниями. Список разрешённых мест для купания смотрите здесь.
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