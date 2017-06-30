В Германии разрешили однополые браки
Парламент Германии проголосовал за легализацию однополых браков. Об этом пишет РБК
со ссылкой на Reuters
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За разрешение регистрировать браки между людьми одного пола проголосовали 393 депутата, против — 226. Канцлер страны Ангела Меркель также отдала свой голос против легализации, однако после принятия решения выразила надежду, что положительный результат приведёт к улучшению климата в обществе.
На сегодня заключать официальные браки между гражданами одного пола разрешено в двадцати странах мира. В Германии раньше можно было заключать гражданский союз, который не являлся по закону браком, однако давал партнёрам многие права, положенные супругам.
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