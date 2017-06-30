В Германии разрешили однополые браки

Парламент Германии проголосовал за легализацию однополых браков. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters



За разрешение регистрировать браки между людьми одного пола проголосовали 393 депутата, против — 226. Канцлер страны Ангела Меркель также отдала свой голос против легализации, однако после принятия решения выразила надежду, что положительный результат приведёт к улучшению климата в обществе.



На сегодня заключать официальные браки между гражданами одного пола разрешено в двадцати странах мира. В Германии раньше можно было заключать гражданский союз, который не являлся по закону браком, однако давал партнёрам многие права, положенные супругам.