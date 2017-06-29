Проект укрепления берегов в Отрадном получил одобрение госэкспертизы

Специалисты санкт-петербургского филиала Главгосэкспертизы России закончили рассмотрение проекта пятого этапа строительства пляжеудерживающих сооружений в районе посёлка Отрадное Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Эксперты пришли к выводу, что проектная документация соответствует результатам инженерных изысканий, и выдали положительное заключение. Финансирование проекта осуществляется за счёт средств федерального бюджета.

На этом этапе предусмотрены работы по инженерной защите склонов вдоль будущего променада в Светлогорске. Планируется возведение подпорных стен габионного типа.

Габионы представляют собой каркас из металлической сетки, заполненный щебнем, галькой или камнями. Такие конструкции уже более ста лет применяются в мировой практике для защиты берегов.

По данным калининградских учёных, ежегодно в Калининградской области размывается от полуметра до трёх метров берега, или примерно 100 га. Кроме того, в результате тектонических подвижек балтийское побережье опускается в среднем на 2 мм в год. Высокие обрывистые берега в посёлке Отрадное постоянно разрушаются волнами. Реализация мероприятий, предусмотренных проектом, будет способствовать развитию пляжного и водного отдыха.

За шесть лет в регионе планируется ликвидировать все аварийные участки побережья Балтийского моря.