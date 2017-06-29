Для съёмок сериала с Прилучным в Калининграде ищут девушек модельной внешности
В Калининграде съёмочная группа ищет девушек модельной внешности для участия в сериале "Жёлтый глаз тигра". Об этом сообщается в группе "Съёмки кино в Калининграде" "ВКонтакте"
.
Нужны девушки ростом от 175 см и с размером одежды 40–42. Для участия нужно отправить заявку администратору Игорю Мондровскому
. Съёмки пройдут в пятницу, 30 июня.
В этот же день потребуются актёры на роль работников комбината — мужчины и женщины в возрасте от 30 лет. Они будут играть сотрудников, присутствующих на банкете в ресторане.
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