Для съёмок сериала с Прилучным в Калининграде ищут девушек модельной внешности

В Калининграде съёмочная группа ищет девушек модельной внешности для участия в сериале "Жёлтый глаз тигра". Об этом сообщается в группе "Съёмки кино в Калининграде" "ВКонтакте"



Нужны девушки ростом от 175 см и с размером одежды 40–42. Для участия нужно отправить заявку администратору Нужны девушки ростом от 175 см и с размером одежды 40–42. Для участия нужно отправить заявку администратору Игорю Мондровскому . Съёмки пройдут в пятницу, 30 июня.



В этот же день потребуются актёры на роль работников комбината — мужчины и женщины в возрасте от 30 лет. Они будут играть сотрудников, присутствующих на банкете в ресторане.