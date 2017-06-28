В Калининграде волонтёры ищут собаку, которую хозяин привязал к столбу и уехал (фото)

В Калининграде убежал от зоозащитников доберман, которого хозяин бросил, привязав к столбу во дворе. Об этом сообщается в волонтёрской группе в Facebook



Хозяин привязал собаку к столбу во дворе, после чего уехал. По словам зоозащитников, пёс просидел на короткой привязи четыре часа, не имея возможности даже лечь. Животное было в наморднике и не могло защититься от напавших на него бродячих собак. Люди отвязали его, накормили и напоили. Доберман знает команды. На вид ему года два-три.



Вчера пёс сбежал с передержки во время прогулки, и волонтёры его разыскивают. Они просят калининградцев, которые заметят собаку, позвонить в КРОО "Право на жизнь" по номеру 401-401.