В Калининграде волонтёры ищут собаку, которую хозяин привязал к столбу и уехал (фото)
Фото: Дарья Соколенко
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В Калининграде убежал от зоозащитников доберман, которого хозяин бросил, привязав к столбу во дворе. Об этом сообщается в волонтёрской группе в Facebook
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Хозяин привязал собаку к столбу во дворе, после чего уехал. По словам зоозащитников, пёс просидел на короткой привязи четыре часа, не имея возможности даже лечь. Животное было в наморднике и не могло защититься от напавших на него бродячих собак. Люди отвязали его, накормили и напоили. Доберман знает команды. На вид ему года два-три.
Вчера пёс сбежал с передержки во время прогулки, и волонтёры его разыскивают. Они просят калининградцев, которые заметят собаку, позвонить в КРОО "Право на жизнь" по номеру 401-401.
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