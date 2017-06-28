В Зеленоградске спасли сороку, попавшую в вентиляционную трубу (видео)

В Зеленоградске сотрудники управляющей компании освободили сороку, которая попала в воздуховод. Об этом Клопс.Ru рассказала очевидица Вера Спикина.

Утром 28 июня сотрудники управляющей компании были на вызове в многоквартирном доме на ул. Окружной в Зеленоградске. Когда они закончили работу и спустились на первый этаж, то увидели на лестнице молодую женщину с грудным ребёнком на руках. Она сказала, что боится идти домой — в её вентиляционной трубе кто-то шумит и возится. Женщина предположила, что это огромная крыса.



"Мы со слесарем зашли к ней в квартиру и тоже услышали странный шум, — рассказывает Вера Спикина. — А когда аккуратно открыли отверстие вентиляции, то увидели там крупную сороку. Вероятно, она сидела на крыше и случайно упала в трубу. Когда слесарь доставал птицу, она оглушительно верещала и больно цапнула его за палец".



Незваная гостья кричала и вырывалась. Её аккуратно вынесли на балкон и выпустили на улицу. Птица тут же улетела.