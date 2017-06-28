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Главная Новости Общество

В "Клюквенном" спасают трёх лебедят, оставшихся без родителей (фото)

12:43
  748 0
Фото: приют-передержка "Клюквенное"
Приют-передержка для диких животных "Клюквенное" принял на попечение трёх маленьких лебедят, оставшихся без родителей. Об этом сообщается на странице приюта "ВКонтакте"

Волонтёрам позвонили во вторник, 27 июня, и рассказали, что на территории фермерского хозяйства в посёлке Мельниково замечены пять ещё покрытых пухом лебедят, возле которых нет родителей. Когда зоозащитники смогли прибыть на место, двое птенцов уже умерли. Оставшихся троих забрали в "Клюквенное".
 
Зоопарк дал волонтёрам по телефону консультацию по поводу ухода за такими маленькими птенцами. Теперь за лебедями ухаживает хозяйка приюта Вера Неклюдова: держит их в тепле, кормит зерном и гамарусом, а также она их искупала, так как птицы были грязные и мокрые.
 
Фермер, на чьём участке были обнаружены лебеди, подарил передержке два мешка пшеницы и ячменя, однако этого недостаточно, чтобы выкормить птиц. Зоозащитники просят калининградцев помочь в содержании маленьких лебедей. Необходимы куриный комбикорм и гамарус, которые нужно привезти в "Клюквенное" — волонтёры обещают отдать за них деньги. Желающие помочь могут найти контакты в соцсетях.

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