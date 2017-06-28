В "Клюквенном" спасают трёх лебедят, оставшихся без родителей (фото)

Приют-передержка для диких животных "Клюквенное" принял на попечение трёх маленьких лебедят, оставшихся без родителей. Об этом сообщается на странице приюта "ВКонтакте"



Волонтёрам позвонили во вторник, 27 июня, и рассказали, что на территории фермерского хозяйства в посёлке Мельниково замечены пять ещё покрытых пухом лебедят, возле которых нет родителей. Когда зоозащитники смогли прибыть на место, двое птенцов уже умерли. Оставшихся троих забрали в "Клюквенное".

Зоопарк дал волонтёрам по телефону консультацию по поводу ухода за такими маленькими птенцами. Теперь за лебедями ухаживает хозяйка приюта Вера Неклюдова: держит их в тепле, кормит зерном и гамарусом, а также она их искупала, так как птицы были грязные и мокрые.