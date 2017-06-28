Участники экологического квеста очистят от мусора берег Виштынецкого озера
В Калининградской области пройдёт экологический квест, в ходе которого от мусора очистят побережье Виштынецкого озера. Об этом сообщается на сайте проекта "Чистые игры"
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В игровой форме команды по два-четыре человека будут собирать мелкий и крупный мусор и получать за это баллы. В конце дня итоги будут подведены для определения победителей. Как сообщают организаторы, количество зарегистрировавшихся на квест участников существенно превзошло их ожидания.
Всего в рамках проекта "Чистые игры" проведено в разных регионах России уже 75 квестов, в которых приняли участие более семи тысяч человек, собравших 185 тонн мусора.
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