Участники экологического квеста очистят от мусора берег Виштынецкого озера

В Калининградской области пройдёт экологический квест, в ходе которого от мусора очистят побережье Виштынецкого озера. Об этом сообщается на сайте проекта "Чистые игры"



В игровой форме команды по два-четыре человека будут собирать мелкий и крупный мусор и получать за это баллы. В конце дня итоги будут подведены для определения победителей. Как сообщают организаторы, количество зарегистрировавшихся на квест участников существенно превзошло их ожидания.



Всего в рамках проекта "Чистые игры" проведено в разных регионах России уже 75 квестов, в которых приняли участие более семи тысяч человек, собравших 185 тонн мусора.