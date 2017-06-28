Опрос: более трети россиян опасаются военной агрессии от США и Украины
Больше трети россиян полагают, что другие государства могут напасть на страну. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ
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63% из тех, кто ожидает военной агрессии, полагают, что это может произойти со стороны США, 31% — Украины, 7% — блока НАТО, 5% — Китая, по 4% — Великобритании и ИГИЛ (запрещённой в России террористической организации). Кроме того, 3% предполагают нападение Германии или Сирии, а 2% — Кореи, прибалтийских стран или стран Востока.
Чем меньше город, тем более его население склонно опасаться Украины и США. Более других агрессии со стороны Америки ожидают сторонники "Единой России".
Вероятными союзниками России в случае войны 41% респондентов назвал Китай, 25% — Белоруссию, 18% — Казахстан, 9% — Индию, 4% — страны, ранее входившие в состав СССР. По 2% полагают, что в этом случае помощь нам окажут Сирия и Украина. Каждый десятый выразил мнение, что союзников не будет.
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