На пляже в пос. Лесном построили деревянный променад и игровые площадки

В посёлке Лесном полным ходом благоустраивают пляж. Об этом сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.



Там достраивают променад, устанавливаются душевые стойки и лежаки, а также обустроены игровые площадки для волейбола и мини-футбола. К услугам отдыхающих появилась бесплатная парковка на 200 машино-мест. На парковке устанавливаются объекты нестационарной торговли.