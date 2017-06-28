На пляже в пос. Лесном построили деревянный променад и игровые площадки
Фото: официальный сайт Зеленоградского городского округа Калининградской области
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В посёлке Лесном полным ходом благоустраивают пляж. Об этом сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.
Там достраивают променад, устанавливаются душевые стойки и лежаки, а также обустроены игровые площадки для волейбола и мини-футбола. К услугам отдыхающих появилась бесплатная парковка на 200 машино-мест. На парковке устанавливаются объекты нестационарной торговли.
Напомним, новый деревянный променад строится и в Зеленоградске.
Променад идёт вдоль велосипедной дорожки. На границе объектов устанавливают парковочные столбики, чтобы авандюна была ограждена от автомобилей.
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