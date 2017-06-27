Арии в прямом эфире: на радио "КП-Калининград" начался концерт молодых солистов филармонии

В концерте участвуют Александр Дудницкий, Юлия Василькова, Виктория Бобкова, Анаит Мкртчян и Светлана Полевая. Они споют арии, одна из которых, ария Лючии ди Ламмермур из оперы Доницетти, прозвучала в фильме "Пятый элемент". Там она была известна как песня Дивы Плавалагуны.

Концерт транслируется в прямом эфире радио "Комсомольская правда – Калининград" на частоте 107,2 FM. Также он размещён на сайте "Комсомольской правды"