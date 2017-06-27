Опрос: россияне рассказали, какой видят современную молодёжь

Социологи ВЦИОМ выяснили, какой выглядит в глазах современных россиян молодёжь.



Выяснилось, что почти половина респондентов видят в молодых россиянах сегодня агрессивность, а другая половина — доброжелательность. Более половины отметили активность, честность и патриотизм, а также цинизм, 39% — искренность, пассивность и бездействие, 43% — алчность, 48% — лень. Примерно поровну (48% и 46%) назвали бескультурие и культурность, а также заботу о собственном здоровье и равнодушие к нему (45% и 48%).



Подавляющее большинство (80%) опрошенных назвали среди качеств, присущих сегодняшним молодым россиянам, общительность, 76% — ориентацию на моральные ценности. Более половины отметили законопослушность, а также отсутствие интереса к политике.



В целом 18–24-летние жители страны характеризуют себя как более циничных, а 25–34-летние называют молодёжь более агрессивно настроенной. Пожилые люди видят в молодых россиянах готовность помочь, бескорыстие, дружелюбие.