Калининградский Россельхознадзор задержал 17 тонн сгущённого молока из Смоленска

Инспекторы Россельхознадзора обнаружили нарушения при ввозе в Калининградскую область более 17,5 тонн сгущённого молока из Смоленской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Сотрудники ведомства выявили нарушения ветеринарных требований. В ветеринарном свидетельстве на партию продуктов не были указаны условия температурного режима при перевозке. Также в документе не заполнили графу о лабораторных исследованиях. Груз передали под контроль Департамента ветеринарии и Министерства сельского хозяйства Калининградской области.