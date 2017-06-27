Калининградский Россельхознадзор задержал 17 тонн сгущённого молока из Смоленска
Инспекторы Россельхознадзора обнаружили нарушения при ввозе в Калининградскую область более 17,5 тонн сгущённого молока из Смоленской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Сотрудники ведомства выявили нарушения ветеринарных требований. В ветеринарном свидетельстве на партию продуктов не были указаны условия температурного режима при перевозке. Также в документе не заполнили графу о лабораторных исследованиях. Груз передали под контроль Департамента ветеринарии и Министерства сельского хозяйства Калининградской области.
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