Останки Сальвадора Дали эксгумируют из-за иска об отцовстве

Суд Мадрида постановил эксгумировать останки художника Сальвадора Дали в рамках иска об установлении отцовства. Об этом сообщает "РИА Новости"

Иск подала жительница Каталонии Пилар Абель Мартинес. Она утверждает, что является дочерью художника, и узнала об этом от бабушки. Сама себя женщина считает ясновидящей. С её именем уже был связан громкий иск: в 2005 году Мартинес подала в суд на писателя Хавьера Серкаса, заявив, что стала прототипом героини его книги. Суд отклонил иск, в котором она требовала 700 тыс. евро.

Эксгумация необходима для проведения ДНК-теста. Личных вещей Дали, которые можно было бы использовать для установления отцовства, не сохранилось.