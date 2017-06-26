Останки Сальвадора Дали эксгумируют из-за иска об отцовстве
Суд Мадрида постановил эксгумировать останки художника Сальвадора Дали в рамках иска об установлении отцовства. Об этом сообщает "РИА Новости"
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Иск подала жительница Каталонии Пилар Абель Мартинес. Она утверждает, что является дочерью художника, и узнала об этом от бабушки. Сама себя женщина считает ясновидящей. С её именем уже был связан громкий иск: в 2005 году Мартинес подала в суд на писателя Хавьера Серкаса, заявив, что стала прототипом героини его книги. Суд отклонил иск, в котором она требовала 700 тыс. евро.
Эксгумация необходима для проведения ДНК-теста. Личных вещей Дали, которые можно было бы использовать для установления отцовства, не сохранилось.
Королевство Испания и фонд Сальвадора Дали выступают ответчиками по иску. Они являются владельцами творческого наследия художника. Фонд уже заявил
о намерении оспорить решение об эксгумации останков художника.
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