ФСИН: отбывающим срок в колонии будут чаще предоставлять отпуск

ФСИН России планирует чаще поощрять отпусками осуждённых, отбывающих срок в колонии. Об этом сообщил первый заместитель директора ведомства Анатолий Рудый в интервью "Российской Газете"
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"Мы планируем расширять такую практику для поощрения тех, кто показывает стремление к исправлению, работает, после освобождения хочет стать обычным законопослушным гражданином. Также ежегодные отпуска с выездом будут предоставляться женщинам, имеющим несовершеннолетних детей. Чтобы матери могли хоть какое-то время провести с ребенком", – заявил Рудый.
Он отметил, что осуждённым могут быть разрешены выезды продолжительностью до семи суток, не считая времени на дорогу туда и обратно. Также разрешены выезды для решения вопросов трудоустройства и бытового устройства после освобождения из колонии.
Рудый заявил, что все категории осуждённых вне зависимости от строгости условий отбытия наказания будут иметь право на длительные свидания хотя бы раз в год. Это право в прошлом году признал Конституционный суд РФ. Речь идёт и о расширении числа длительных свиданий другим категориям осуждённых. Так, Рудый отметил, что в колониях строго режима предлагают разрешить два длительных свидания в год вместо одного. Свидания на строгих условиях разрешат и в тюремном режиме. ФСИН планирует расширить количество комнат для длительных свиданий и провести в уже имеющихся ремонт.
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