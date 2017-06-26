Приставы арестовали 32% акций МТС

Судебные приставы в рамках иска "Роснефти" арестовали принадлежащие акционерной финансовой корпорации "Система" акции МТС, сети клиник "Медси" и БЭСК. Об этом сообщает пресс-служба АФК "Система".

Арестованы 31,67% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК. Это сделано на основании судебного акта арбитражного суда Башкирии в рамках обеспечения требований по иску "Роснефти" и "Башнефти" к АФК на 170,6 млрд рублей.

"АФК "Система" не согласна с Иском и считает требования Истцов незаконными и необоснованными. АФК "Система" является одной из крупнейших российских компаний, стоимость ее чистых активов значительно превышает сумму убытков, якобы понесенных Истцами и предъявленных ими к взысканию. Кроме того, Группа АФК "Система" обладала и обладает высоким уровнем платежеспособности и доверия со стороны участников рынка долгового капитала", – сообщили в пресс-службе корпорации, заявив, что будут обжаловать определение суда и постановление пристава.