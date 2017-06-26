От стресса и скуки: что такое спиннер и как он раскрутился в Калининграде

В Калининграде набирает популярность спиннер. Родители, желая сделать приятное чаду, пытаются идти в ногу с модой. Владелец одного из калининградских кафе написал на своей странице в соцсети, что ему уже поступают заказы с просьбой сделать пиццу в виде чудо-игрушки. О том, почему антистрессовое устройство, созданное в 1993 году, сегодня можно купить даже на улице у лоточниц, — в материале Клопс.Ru.

Что это

Спиннер в 1993 году придумала изобретательница из Флориды Кэтрин Хэттингер. Тогда забавное устройство помогло ей занять ребёнка. А в конце 2016 года Forbes написал об игрушке как о том, без чего невозможно будет обойтись офисному работнику. Весной 2017 года на YouTube начали появляться видео с обзорами трюков, которые можно сделать, используя игрушку. Спустя некоторое время спиннеры оказались в топе Amazon среди 20 самых популярных игрушек.

В центре неё металлический или керамический подшипник, а вокруг — несколько крыльев или утяжелителей, чаще всего их четыре. Игрушка может быть из разных материалов: латуни, нержавеющей стали, титана, меди или пластика. Материал подшипников влияет на продолжительность вращения. Вне зависимости от формы спиннера, принцип его работы остаётся одинаковым: шариковый подшипник позволяет спиннеру крутиться вокруг центральной оси. Груз, находящийся по краям, утяжеляет игрушку и влияет на скорость. Чаще всего, центральную часть зажимают между большим и средним пальцем, а указательным начинают вращение. Иногда спиннеры раскручивают не в руках, а на ладони или на столе. Вариантов может быть множество.

Кто покупает

Если раньше небольшие компании выпускали спиннеры в ограниченном количестве в качестве терапевтических устройств для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, тревожностью и аутизмом, то сейчас только в Калининграде — десятки групп с предложениями о продаже.

Самое простое устройство стоит в районе ста рублей. По словам менеджера ТД "Эрудит" Олеси Дутковой, чаще всего покупателями становятся дети. "Если к нам зашёл ребёнок, смотрит на полки и что-то выискивает глазами, то мы знаем, что ему нужно. Чаще всего он спросит у нас о спиннере. Интерес возрастает. В день продаётся до 50 штук. Предложение родило спрос: есть разные расцветки и дизайны. До конца лета точно будет пользоваться популярностью", — рассказывает менеджер.

По мнению некоторых экспертов, спиннер может помочь ребёнку преодолеть зависимость от гаджетов, а также избавиться от такой вредной привычки, как щёлканье пальцами.

Калининградец Дмитрий Колесников занимается оптовой продажей антистрессовых игрушек. "Пару месяцев назад увидел в интернете ролик, заинтересовался. Начал искать информацию о продаже в Калининграде. На Avito были предложения только из Москвы. Тогда заказал десять штук из Китая, они разлетелись за день. Купил больше — продал. Заказал несколько тысяч, их раскупили за два дня. Такого бума я не помню. Их анонсировали как сниматель стресса для офисных работников. Думаю, что до конца года интерес к ним продержится", — говорит Дмитрий.

Что говорят психологи

Психолог Елена Головина признаётся, что своему восьмилетнему сыну тоже купила спиннер. "Тут несколько нюансов. Это не столько антистресс, сколько способ для ребёнка сбросить напряжение. Это не панацея и вряд ли вылечит ребёнка с гиперактивностью, но вполне может использоваться. Взрослые тоже успокаивают себя, снимая, например, браслет и перебирая его в руках. Также действует и накручиваемый на палец локон. Суть одна и та же. У детей присутствует соревновательный аспект: кто дольше крутит, кто виртуознее".