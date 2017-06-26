В честь 70-летия Калининградского зоопарка бегемотам сделали торт из 90 кг травы и фруктов
Фото: пресс-служба зоопарка
В Калининградском зоопарке в честь юбилея бегемоты получили 90-килограммовый торт из травы и фруктов. Об этом сообщается на официальной странице учреждения "ВКонтакте"
.
На торт ушло почти 50 кг арбузов, бананов, яблок, груш, капусты и моркови, а также 40 кг травы. При этом чтобы съесть его, бегемоты Миля и Глясик потратили всего 15 минут.
День рождения зоопарка отмечался в воскресенье, 25 июня. Учреждению исполнилось 70 лет. Бегемот является его символом.
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