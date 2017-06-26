В Светлогорске на день отключили горячую воду на 12 улицах

В Светлогорске в понедельник, 26 июня, с девяти до 20 часов отключат горячее водоснабжение на 12 улицах из-за замены задвижек на трубах ГВС. Об этом сообщается на официальном сайте Светлогорского муниципального района Калининградской области.
Вода будет отключена в жилых домах по улицам:
— ул. Ленинградская, дд. 5, 7, 9;
— ул. Мичурина, дд. 1, 2, 3а, 4;
— ул. Новая, дд. 1, 5, 7, 8;
— ул. Пионерская, дд. 18б, 26, 26а, 28, 28а, 30;
— ул. Преображенского, дд. 10, 2, 3, 3а, 20а, 36а, 42, 5, 7;
— ул. Пригородная, дд. 20а, 36а, 42, 5, 7;
— ул. Сиреневая, дд. 6, 8;
— пер. Сиреневый, дд. 1, 2, 4;
— ул. Тихая, дд. 1, 2, 3;
— ул. Фруктовая, дд. 4, 6;
— ул. Яблоневая, дд. 3, 6, 7;
— пер. Ягодный, д. 1.
Кроме того, без горячей воды останутся детские сады "Родничок", "Теремок", школа и кадетский корпус П. Морозова. Ответственный за отключение и за работу — МУП "Светлогорскмежрайводоканал", главный инженер Косиков Кирилл Станиславович, тел. 8-911-491-64-75.
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