Сталин, Путин, Пушкин: россияне выбрали наиболее влиятельных деятелей истории

Россияне назвали Иосифа Сталина самым выдающимся деятелем всех времён и народов. Как сообщают "Известия" , таковы результаты опроса, проведённого "Левада-центром".

За Сталина, занявшего первое место в списке, проголосовали 38% респондентов. Второе место заняли Владимир Путин и Александр Пушкин – у низ по 34% голосов. Президент России попал в тройку впервые.

На третьем месте оказался Владимир Ленин, за которого отдали голоса 32% опрошенных. Кроме того, россияне назвали в числе выдающихся личностей Юрия Гагарина, Сергея Есенина, Георгия Жукова, Льва Толстого, Петра I и Екатерину II.

На последнем, двадцатом, месте рейтинга Михаил Горбачев. Голосовали россияне и за иностранцев – в список попали Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн.

Опрос проводился с 7 по 10 апреля. В нём приняли участие 1600 человек из 48 регионов России.