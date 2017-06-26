Сталин, Путин, Пушкин: россияне выбрали наиболее влиятельных деятелей истории

Россияне назвали Иосифа Сталина самым выдающимся деятелем всех времён и народов. Как сообщают "Известия"
, таковы результаты опроса, проведённого "Левада-центром".
За Сталина, занявшего первое место в списке, проголосовали 38% респондентов. Второе место заняли Владимир Путин и Александр Пушкин – у низ по 34% голосов. Президент России попал в тройку впервые.
На третьем месте оказался Владимир Ленин, за которого отдали голоса 32% опрошенных. Кроме того, россияне назвали в числе выдающихся личностей Юрия Гагарина, Сергея Есенина, Георгия Жукова, Льва Толстого, Петра I и Екатерину II.
На последнем, двадцатом, месте рейтинга Михаил Горбачев. Голосовали россияне и за иностранцев – в список попали Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн.
Опрос проводился с 7 по 10 апреля. В нём приняли участие 1600 человек из 48 регионов России.
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